'Economie kan weer open door testcapaciteit fiks op te voeren'

Rara wereld,

als ik de beurs indexen dagelijks zie, groen, groen,m goren up haaks up, spinazie en hulk groen.



Noodtoestanden breken uit, 2/3 van de econimie moet geld hebben, omdat er veel geen baan hebben of minder inkomsten en wat een hosanna in de us met de dow jones.

Volgens mij rara wereld daar, ruim 1 jaar al groen.



Geld klotst tegen de plinten omhoog elke dag.