Estafettestaking metalektro gaat verder in Friesland

UTRECHT (ANP) - De estafettestaking van medewerkers in de metalektro krijgt maandag een vervolg in Friesland. Volgens de vakbonden is het de achttiende dag waarop werknemers het werk neerleggen in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Maar de stakingen ten spijt, bieden de werkgevers nog geen ruimte voor een oplossing, aldus de bonden.

Op maandag leggen medewerkers van Meijer Metal in Sint Jacobiparochie, Damen Shiprepair en Icon Yachts in Harlingen en Neways in Leeuwarden voor 24 uur het werk neer. De vakbonden houden sinds half januari estafettestakingen bij tal van bedrijven. Op vrijdag wordt gestaakt bij de schroevenfabriek van VSH Fittings in Hilversum.

De medewerkers zijn boos over de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zogeheten metalektro, ook wel de grootmetaal genoemd. Dat is een van de grootste branches van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen.

Loonsverhoging

Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Vakbonden vinden dat te weinig.

FME roept al langer dat staken niet helpt. De werkgevers hebben in de laatste onderhandelingsronde in november vorig jaar naar eigen zeggen een cao-voorstel op tafel gelegd dat recht doet aan alle grieven en rekening houdt met de belangen van de medewerkers tijdens en na de coronacrisis.

De estafettestakingen begonnen in januari in Zuid-Holland en Noord-Brabant bij onder andere ASML, DAF, Fokker, Thyssenkrupp en in Overijssel bij Scania. Daarna is ook gestaakt in Drenthe, Friesland, Zeeland en Utrecht. Alle stakingen worden coronaproof georganiseerd. Stakers worden opgeroepen zich in te schrijven in een speciale staakstraat, waar ze met de auto doorheen kunnen rijden.