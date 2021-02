FNV voert druk op bij werkgevers in beroepsgoederenvervoer

@Vice Vince



Wat ik bedoelde was dat de opdrachtgever een opdracht uitgeeft aan een zzp'r of een bedrijf waar specifiek aangegeven word wat er wanneer moet gebeuren. Een werkopdracht. Dit kan een eenmalige opdracht zijn of een (langdurige) planning. Als je die als zzp'r of bedrijf uitvoerd krijg je via een factuur de daarbij behorende beloning uitbetaald.

Als nu de chauffeurs van een werkgever die opdracht niet of gedeeltelijk uitvoeren zal dat te merken zijn op de uitbetaling. Als je dus "moeilijk" gaat doen zal direct de "reservechauffeur" ingezet worden en kun jij als zzp'r en/of werkgever naar je geld fluiten.



Wat in dit artikel gesteld word is dat de chauffeurs nu volgens de CAO zouden gaan werken. Dit slaat echter nergens op omdat jij zelf al voldoende kennis hebt om te weten dat je de rijtijdenwet beter maar niet kan overtreden. Waar zou je dus ruimte hebben om die te overtreden? Door meer pauzes te houden? Door langzamer te gaan werken?

AH logistiek managers zijn niet dom. Als nu zou blijken dat er meer ruimte zit in de contracten zullen ze daar ogenblikkelijk gebruik van maken door de beloningen naar beneden bij te stellen.



De FNV heeft, zoals we inmiddels wel gewend zijn, weer een nutteloze actie op touw gezet.



Wat die Bulgaren aangaat. Ik weet dat er veel chauffeurs rondrijden uit Oost Europa. Ze hebben een niet te beste reputatie. Soms terecht soms niet.

Wist je trouwens dat al die buitenlanders gewoon bij een NL bedrijf op de loonlijst staan? Al die (grote) vervoerders hebben gewoon een vestiging ergens in Oost Europa (Roemenie is nu hot) waar lokale chauffeurs ingehuurd worden tegen lokale beloningen.



Als je nu de keuze zou hebben als jongeling zou jij dan kiezen voor een beroep als chauffeur? Ik bedoel eerst je rijbewijzen halen, Je certificaten nu en elke 5 jaar weer. Digikaart aanschaffen. (Duur!)

Dagen/weken van huis zijn. Als een "chauffeur" behandeld worden. (Minachting) Werkdruk en verkeer. De enerverende contacten met medewegegebruikers. Risico van behoorlijke boetes oplopen (tot 28 dagen na een overtreding).

Ik bedoel de lol is er wel af. Goede CAO of niet. Er zijn gewoon geen "goede" chauffeurs meer te krijgen in NL dus wijkt men uit naar het Oosten.