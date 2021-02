Chipbedrijven en banken helpen AEX aan kleine winst

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht vooruit. Beleggers bleven voorzichtig door de recente koersverliezen en de zorgen over de oplopende rentes op de obligatiemarkten. De banken en verzekeraars profiteerden juist van de hogere rentes. Ook de chipbedrijven waren in trek dankzij beter dan verwachte resultaten en positieve vooruitzichten van sectorgenoot Besi. Biotechnoloog Galapagos en bodemonderzoeker Fugro, die beide verliezen leden in het coronajaar 2020, werden lager gezet.

Besi (plus 5 procent) was koploper bij de middelgrote bedrijven. De toeleverancier van de chipsector wist in het vierde kwartaal toch een kleine omzetgroei te realiseren en presteerde daarmee beter dan zijn eigen verwachtingen. Topman Richard Blickman sprak van "indrukwekkende" resultaten in het jaar 2020. Voor het eerste kwartaal rekent Besi op een flinke omzetstijging. Branchegenoot ASMI was de sterkste stijger in de AEX met een winst van bijna 4 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 674,88 punten. De financiële bedrijven Aegon, ING, NN Group en ABN AMRO behoorden tot de kopgroep met winsten tot dik 3 procent. De MidKap klom 0,6 procent tot 993,30 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent.

Galapagos

Galapagos sloot de rij in de AEX met een min van 1,6 procent. Het concern gaat zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht houden. De stap volgt op teleurstellende onderzoeksresultaten van mogelijke medicijnen van de biotechnoloog. De tegenvallers hadden tot gevolg dat Galapagos zijn grote deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead moest herzien. Het bedrijf leed daardoor een jaarverlies van 311 miljoen euro.

Fugro zakte 5,5 procent. Het bedrijf, dat veel olieproducenten als klant heeft, kampte afgelopen jaar met de effecten van de coronacrisis en de lagere olieprijzen en leed een verlies. Fugro wist dat deels op te vangen door een sterke groei bij offshore windprojecten. De olie- en gasmarkt zal volgens het bedrijf dit jaar volatiel blijven.

Renault

Renault (min 4,6 procent) was de grootste daler in Parijs. Het Franse autoconcern sloot het coronajaar 2020 af met een recordverlies van 8 miljard euro. Ook 2021 blijft volgens topman Luca de Meo een onzeker jaar. Het Franse modehuis Hermès steeg dik 5 procent dankzij sterke verkopen in China.

De euro was 1,2140 dollar waard, tegenover 1,2076 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 59,40 dollar. Brentolie zakte 1,4 procent in prijs tot 63,07 dollar per vat.