'Nederland daalt flink op wereldranglijst digitalisering'

"Daarbij speelt het tekort aan IT-professionals een rol. IT-bedrijven hebben volgens Euler Hermes de grootste moeite om gekwalificeerd personeel te vinden."



haha, flikker toch op. Ik werk in de tech.



Ik kan in Nederland met een "mooie" baan 3000 EUR per maand verdienen.



In de VS (of Zwitserland of Noorwegen) zou het richting de 15.000 EUR per maand (of hoger) liggen. Rara, waarom kunnen ze niemand vinden in NL?



Niet zo ingewikkeld hoor...