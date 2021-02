'Nederland daalt flink op wereldranglijst digitalisering'

quote: Instapmoment schreef op 19 februari 2021 13:49:

Hoezo moet men opflikkeren? Dit is toch precies de reden waarom ze moeite hebben gekwalificeerd personeel te vinden? Beetje rare comment als je het mij vraagt.

Er wordt jaarlijks keer op keer in persberichten gehuild door technologie bedrijven over dat er geen tech personeel te vinden is, terwijl er een hele hele makkelijke voor de hand liggende oplossing is: gooi de salarissen omhoog.Dat wil men niet. Dan moet je ook niet zeuren over een probleem dat niet bestaat.Als je het niet voor elkaar krijgt talent aan te trekken in ruil voor een fatsoenlijk salaris, dan ben je niet concurrerend en faal je als ondernemer. Punt.Ik ben de gratis lege persberichtjes van de industrie wat zat (het is de industrie waarin ik werk)...Er is geen tekort aan technologie personeel. Dat is een leugen. Er is een tekort aan goedkoop technologie personeel. Dat is wat anders.