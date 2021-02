Nederlandse maakindustrie wil ‘tijd en ruimte’ om te verduurzamen

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse industriebedrijven roepen de politiek op de maakindustrie niet met nog meer strenge regels op te zadelen. De bedrijven zijn bang dat ze "worden weggepest" met strenge regels voor onder meer hun CO2-uitstoot en vragen om "ruimte en tijd om te verduurzamen".

In de campagnes naar de Tweede Kamerverkiezingen klinkt de roep om Nederlandse industriebedrijven nog zwaarder te bestraffen voor hun CO2-uitstoot. Daardoor vreest de maakindustrie voor hun bestaan in Nederland. "Voer in crisistijd geen maatregelen in die onze industriebedrijven de grens over jagen", zo valt in een pamflet te lezen.

De oproep aan de politiek richt zich ook op de durf om te investeren in innovatieve verduurzaming en om aan te sluiten bij het Europese klimaatbeleid, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) bepleit. Het gaat volgens de industriebedrijven om het behoud van tienduizenden banen. Niet alleen in de industrie zelf, maar ook talloze mkb-bedrijven in de regio zijn afhankelijk van de Nederlandse maakindustrie.