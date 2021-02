Franse en Duitse industrie op stoom ondanks beperkingen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse en de Franse industrie tonen in februari veerkracht. Volgens marktonderzoeker Markit, die met voorlopige ramingen kwam, stijgt de industriële activiteit in Duitsland voor de achtste maand op rij. Daarbij groeit de verwerkende industrie in het snelste tempo in drie jaar. Franse fabrieken meldden de snelste groei sinds begin 2018.

In beide landen, de grootste economieën van de eurozone, kampen bedrijven met coronamaatregelen zoals lockdowns en andere beperkingen. Die zadelen ook de industrie op met problemen, maar ze hebben vooral een negatieve impact op de dienstensector. In Frankrijk valt de totale bedrijvigheid in de economie ook lager uit, vooral door de sluiting van winkels, horeca en door reisbeperkingen.

Fabrieken in zowel Frankrijk als Duitsland kampen met verschillende problemen. Zo worden in Duitsland recordvertragingen gemeten bij de leveringen van onderdelen, terwijl ook sprake is van een grondstoffentekort. Verder staat ook de transportcapaciteit onder druk.

Voor de hele eurozone daalde de economische activiteit. Ook deze daling was volledig aan de malaise in de dienstensector toe te schrijven. De industriële productie in het landenblok liet de grootste stijging in vier maanden noteren. Maar ook hier is sprake van vertragingen als het gaat om het leveren van onderdelen. De zogeheten inputkosten voor de industrie stegen naar het hoogste niveau in bijna 10 jaar.

Volgens Markit zijn de vooruitzichten wel verbeterd, waarbij bedrijven in de regio steeds optimistischer zijn over het herstel. Als het vaccinatieprogramma aan snelheid wint, kan dit ook het herstel bevorderen.