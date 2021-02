Chipbedrijf Besi ziet sterke vraag uit autosector door tekorten

DUIVEN (ANP) - Chipbedrijf BE Semiconductor ziet dat de vraag naar chips aantrekt en dan vooral uit de auto-industrie, waar sprake is van grote tekorten. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming zag het orderboek in het slotkwartaal van vorig jaar met bijna twee derde aandikken. Naast de autosector willen ook makers van mobiele apparaten meer chips hebben.

Topman Richard Blickman van Besi merkte dat het herstel in de tweede helft van het afgelopen jaar versnelde, ondanks tegenwind en organisatorische uitdagingen als gevolg van de coronapandemie. Zo waren er de toegenomen handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten, verminderde leveringen aan de autosector die eerder op een lager pitje draaide en een daling van de waarde van de dollar ten opzichte van de euro.

Naast een aantrekkende vraag uit de auto-industrie er ook een grotere vraag voor chips die in mobiele apparaten zitten en die geschikt zijn voor het snelle 5G-netwerk. Door de sterkere vraag is er een chiptekort ontstaan in onder andere de autosector. Verschillende automakers zien productielijnen stilvallen vanwege tekorten aan chips.

Besi sleepte in de laatste maanden van 2020 dik 157 miljoen euro aan orders binnen. Op jaarbasis ging het om 472 miljoen euro aan nieuwe bestellingen.

Besi sloot 2020 af met een omzet van 433,6 miljoen euro, 21,7 procent meer dan een jaar eerder geholpen door een hoger aantal leveringen. Met name door Chinese klanten wordt meer geïnvesteerd. De winst steeg met 62,7 procent tot 132,3 miljoen euro, geholpen door margeverbeteringen.