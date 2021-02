Elon Musk: beter om bitcoins te hebben dan dollars en euro's

Je leest ook steeds vaker dat dat hodlers de helft verkopen. Bij 1000% winst is dat een schone zaak. Hun eigen visie, met de winst kunnen ze hun huis aflossen, investeren in andere bedrijven en hun financiele onafhankelijkheid versterken. Nog een reden om niet in te stappen. Daarnaast moet je beseffen hoe weinig bitcoins er zijn voor de gehele wereldpopulatie.



Mensen schreeuwen moord en brand over (centrale) banken, maar deze partijen doen hun uiterste best ons door een crisis te lozen. Je hebt altijd schurken in de samenleving zitten (hedgefunds) die je geld als hardwerkende afpakken. De centrale bank moet nu wel een reset doorvoeren, anders is het einde oefening en zullen ze na corona hyperinflatie mogen bestrijden.