Nikkei blijft net boven de 30.000 punten

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan wist vrijdag net boven de 30.000 punten te blijven, ondanks drie verliesdagen op rij. Beleggers namen opnieuw winst na de recente sterke koersstijgingen. Eerder deze week keerde de beursgraadmeter in Japan voor het eerst sinds augustus 1990 terug boven de belangrijke psychologische puntengrens. Het nieuws dat in Japan meer dan negentig besmettingsgevallen van de nieuwste coronavariant zijn aangetroffen, zorgde voor koersdruk. Gevreesd wordt dat de bestaande vaccins minder effectief zijn tegen deze variant van het coronavirus.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,7 procent lager het weekeinde in op 30.017,92 punten. Op macro-economisch terrein werd bekendgemaakt dat de inflatie in Japan met 0,6 procent is afgenomen in januari. Het was de zesde maand op rij dat de consumentenprijzen in het land een daling lieten zien. De afname van het gemiddelde prijspeil was wel iets minder dan de daling van 1,0 procent in december. De Japanse centrale bank streeft er juist naar om de inflatie en de economie aan te jagen door geld in de economie te pompen.

Fast Retailing, een zwaargewicht in de Nikkei, behoorde tot de sterkste dalers met een koersverlies van meer dan 2 procent. Beleggers namen wat winst in het aandeel. De eigenaar van kledingketen Uniqlo won in de afgelopen dagen bijna 10 procent aan waarde. Ook de luchtvaartmaatschappijen en spoorwegbedrijven, die eerder deze week profiteerden van de start van het vaccinatieprogramma in Japan, werden van de hand gedaan. Japan Airlines en Central Japan Railway daalden ruim 3 procent.

De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.