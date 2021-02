'Situatie winkelstraat is in januari enorm verslechterd'

Het is juist een en al beleid. Het individu moet volledig kapot. Alles voor het grote goed. En dan ben je op de de beurs op het juiste adres, want daar kun je allemaal kleine stukjes kopen van dat grote goed. En lekkere luchtige bereide stukjes met een houdbaarheidsdatum of iets anders waardoor het implodeert. En dat allemaal omdat we de verantwoordelijkheid van onze gezondheid in de handen van iemand anders leggen. Inderdaad, de pillenwinkels wel open en de kappers niet. Als je haar maar goed zit is dus niet alleen melodisch een slecht lied.