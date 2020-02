Beurzen in New York sluiten met winsten

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geëindigd. Vanuit China kwamen signalen dat er meer overheidsmaatregelen op til zijn om de economische pijn van het nieuwe coronavirus te verzachten. Beleggers verwerkten daarnaast de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 29.348,03 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3386,15 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 9817,18 punten. Die laatste twee graadmeters sloten daarmee op recordhoogtes.

China werkt naar verluidt aan reddingsplannen voor bedrijven in sectoren die het door het Wuhan-virus zwaar hebben. Ook zou er worden gewerkt aan de overname van het Chinese conglomeraat HNA door de overheid, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Federal Reserve

Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat beleidsmakers van de centralebankenkoepel nog geen haast hebben met een eventuele renteverhoging. In de nieuw gepubliceerde verslagen noemden beleidsmakers de rente voorlopig passend, terwijl ze iets optimistischer werden over de economische vooruitzichten voor de Verenigde Staten.

Bij de bedrijven kelderde aanbiedingensite Groupon ruim 44 procent. Het bedrijf rapporteerde een gedaalde omzet en operationele winst in het vierde kwartaal. Daarnaast maakte de onderneming bekend zich voortaan uitsluitend te richten op uitjes, en niet meer op kortingen voor goederen.

Tesla

Navigatiedienstverlener Garmin behaalde vorig jaar een recordomzet en kondigde aan zijn dividend te verhogen. Het aandeel eindigde 6,7 procent in de plus. Elanco Animal Health verloor 1,6 procent. De maker van diergeneesmiddelen leed in zijn vierde kwartaal een nettoverlies op een lagere omzet, maar hield vast aan zijn prognose voor 2020.

Automaker Tesla maakte een koerssprong van bijna 7 procent. Zakenbank Piper Sandler heeft het koersdoel voor het aandeel flink verhoogd en wijst daarbij op groeimogelijkheden bij Tesla's activiteiten rond zonne-energie en batterijopslag.

De euro was 1,0809 dollar waard, tegen 1,0790 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 53,28 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 59,03 dollar per vat.