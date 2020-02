Groene koersenborden op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 130

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag tussentijds op winst. Wall Street herstelt daarmee van de verliezen van een dag eerder, toen een omzetalarm van Apple wegens de impact van het nieuwe coronavirus het sentiment onder druk zette. Vanuit China komen nu signalen dat er meer maatregelen op til zijn om de economische pijn van de epidemie te verzachten.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 29377 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3391 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 9826 punten.

De Chinese overheid werkt naar verluidt aan een reddingsplan voor bedrijven in sectoren die het door het Wuhan-virus zwaar hebben. Daarbij zou onder andere worden gedacht aan fusies en uitstel voor het terugbetalen van leningen voor kleinere luchtvaartmaatschappijen, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Garmin

Aanbiedingensite Groupon opende de boeken en rapporteerde een gedaalde omzet en operationele winst in het vierde kwartaal. Het bedrijf maakte ook bekend zich voortaan uitsluitend te richten op uitjes, en niet meer op afgeprijsde goederen. Het aandeel kelderde ruim 40 procent.

Navigatiedienstverlener Garmin behaalde vorig jaar een recordomzet en kondigde aan zijn dividend te verhogen. Het aandeel stond 7,7 procent in de plus. De maker van diergeneesmiddelen Elanco Animal Health verloor 1,9 procent. Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies op een lagere omzet, maar hield vast aan zijn prognose voor 2020.

Tesla

Automaker Tesla maakte een koerssprong van 8,1 procent. Zakenbank Piper Sandler heeft het koersdoel voor Tesla flink verhoogd en wijst daarbij op groeimogelijkheden bij de activiteiten rond zonne-energie en batterijopslag van het bedrijf.

Vliegtuigbouwer Boeing won 0,4 procent, ondanks een nieuw ontdekt probleem met zijn geplaagde toestel 737 MAX. In brandstoftanks van al gebouwde vliegtuigen van dit model is afvalmateriaal gevonden. De 737 MAX staat al bijna een jaar aan de grond na twee crashes in korte tijd met het type.

De euro was 1,0792 dollar waard tegen 1,0790 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 53,39 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 59,28 dollar per vat.