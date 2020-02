Rentelast drukt op resultaat investeerder DSCO

Gepubliceerd op | Views: 263

AMSTERDAM (AFN) - Dutch Star Companies One (DSCO) heeft 2019 afgesloten met een verlies na belastingen van bijna 2,2 miljoen euro. Dat is fors meer dan een jaar eerder toen het bedrijf nog ruim 190.000 euro tekort kwam. Het tekort werd volgens het bedrijf onder meer veroorzaakt door een rentelast vanwege grote commerciële stortingen, zo meldde het bedrijf in een handelsupdate. Er werd geen omzet behaald en ook had het bedrijf geen operationele kosten.

DSCO is een investeringsvehikel dat specifiek is opgericht om geld in één bedrijf te steken. Inmiddels is de onderneming met CM.com in zee gegaan. Dat Bredase technologiebedrijf krijgt hierdoor later deze week een notering aan de beurs in Amsterdam

DSCO heeft inmiddels de benodigde goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de deal binnen. Verder weet DSCO al dat het voldoende aandeelhouders achter zich heeft om de fusie door te laten gaan. Ook enkele andere mijlpalen zijn al bereikt. Het doel is dat de samenwerking deze week rondkomt en het aandeel DSCO vrijdag als CM.com verder gaat.