ING stelt uitgifte obligaties op laatste moment uit

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft de uitgifte van dollarobligaties op het laatste moment uitgesteld, nadat er al een orderboek voor de nieuwe financiering was opgesteld. Volgens het financiële concern is er nieuwe informatie binnengekomen die eerst moet worden bestudeerd. Wat er precies aan de hand is wilde een woordvoerder van de bank tegenover persbureau Bloomberg niet aangeven.

Beleggers hadden al voor meer dan 11 miljard dollar ingetekend op de obligatie-uitgifte ter waarde van ongeveer 1 miljard dollar. Het nieuws zorgde voor een koersreactie op de beurs in Amsterdam. Het aandeel ING verloor rond 15.50 uur 3,4 procent, naar een koers van 10,06 euro. Daarmee was de bank de sterkste daler bij de hoofdfondsen aan het Damrak.