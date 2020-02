Duidelijke winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs stond woensdag gedurende de middaghandel duidelijk op winst. Ook elders in Europa toonden de belangrijkste graadmeters herstel na de verliezen een dag eerder, toen het omzetalarm van Apple wegens de impact van het coronavirus op het sentiment drukte. ING verloor bij de hoofdfondsen nadat bekend werd dat de bank een voorgenomen uitgifte van obligaties uitstelt.

De De AEX-index op Beursplein 5 noteerde vlak na het openen van de beurzen in New York 0,5 procent hoger op 628,70 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 971,78 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent.

ING verloor 3,7 procent. Het financieel concern bevestigde een uitgifte van obligaties ter waarde van 1 miljard dollar uit te stellen. ASR stond 0,7 procent in de min na het publiceren van cijfers. De resultaten van de verzekeraar lieten volgens analisten van Citi een gemengd beeld zien. Informatieleverancier Wolters Kluwer ging aan kop met een winst van 2,2 procent.

Esperite

In de MidKap stond Fugro (min 5,4 procent) onderaan. Volgens analisten van KBC Securities lagen de jaarcijfers van de bodemonderzoeker grotendeels in lijn met de verwachtingen. Alfen klom 0,9 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenmaker zag de jaaromzet met 41 procent stijgen tot 143,2 miljoen euro.

Op de lokale markt zakte centenaandeel Esperite ruim 23 procent na een hervatting van de handel. De handel in de stamcelbank werd op 7 februari stilgelegd in afwachting van een persbericht. Het bedrijf bevestigde dat de Zwitserse autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar CryoSave na klachten over het verlies van bloedmonsters.

Duitsland

Deutsche Telekom steeg 4,2 procent in Frankfurt. Het Duitse telecombedrijf boekte in 2019 zijn beste resultaten ooit. De Duitse sportkledingfabrikanten Adidas en Puma wonnen tot 7 procent ondanks waarschuwingen voor de negatieve impact van het nieuwe coronavirus op de verkopen in China.

De euro was 1,0789 dollar waard tegen 1,0813 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 52,81 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 58,68 dollar per vat.