'Wall Street op koers voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 325

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting licht hoger openen. Op dinsdag werden nog overwegend verliezen geleden onder druk van de omzetwaarschuwing van Apple door de impact van het nieuwe coronavirus op de verkoop van iPhones. China zou met meer maatregelen willen komen om de gevolgen van het virus voor de economie in te dammen. Later op de dag komt de Federal Reserve met de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de koepel van Amerikaanse centrale banken.

Bij de aantekeningen van de Fed zal vooral worden gelet op opmerkingen over de impact van het coronavirus op de Amerikaanse economie. Fed-voorzitter Jerome Powell zei onlangs de situatie rond het virus nauwlettend te volgen. De besmettelijke ziekte kan voor tegenwind zorgen vanwege bijvoorbeeld verstoringen van de toeleveringsketen en druk op de vraag. De Fed liet de rente bij de vergadering van januari onveranderd, na drie renteverlagingen vorig jaar.

Qua bedrijfscijfers is er aandacht voor aanbiedingensite Groupon die met zeer tegenvallende kwartaalcijfers kwam. Daarnaast kondigde het bedrijf aan te stoppen met het aanbieden van producten en zich louter te richten op uitstapjes. Voorbeurs staat het aandeel Groupon diep in het rood. Andere fondsen die de boeken openden waren onder meer satelliet-televisiebedrijf Dish Network, navigatiedienstverlener Garmin en maker van diergeneesmiddelen Elanco Animal Health.

Boeing

Boeing kan ook op belangstelling rekenen na een nieuwe tegenslag met de geplaagde 737 MAX. Er is afvalmateriaal gevonden in de brandstoftanks van al afgebouwde toestellen van dat vliegtuigtype. Het gaat onder meer om stukjes metaal, gereedschap en lappen stof, die bouwers waarschijnlijk hebben achtergelaten in mogelijk vierhonderd toestellen. De 737 MAX staat al bijna een jaar aan de grond na twee crashes in korte tijd met het type.

De fabrikant van elektrische auto's Tesla lijkt een koerssprong te gaan maken, na de daling op dinsdag. Zakenbank Piper Sandler heeft het koersdoel voor Tesla flink verhoogd waarbij wordt gewezen op groeimogelijkheden bij de activiteiten rond zonne-energie en batterijopslag van het bedrijf.

Huizenbouw

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de Amerikaanse producentenprijzen in januari zijn gestegen. Daarnaast werd bekend dat de huizenbouw in de Verenigde Staten vorige maand is afgenomen.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,6 procent lager op 29.232,19 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3370,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg vlak op 9732,74 punten.