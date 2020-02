Gepubliceerd op | Views: 806

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasbedrijf Shell denkt erover om het windenergiebedrijf Makani over te nemen van Google-moeder Alphabet. Dat bevestigt Shell nadat Alphabet bekendgemaakt had van het bedrijf af te willen. Makani, dat stroom wil opwekken met behulp van vliegers, heeft meer tijd nodig dan verwacht om met zijn techniek de markt op te kunnen. Het bedrijf schreef zelf al op een blog dat Shell interesse had.

Shell was al een investeerder in Makani en hielp het bedrijf om zijn technologie te testen. Dat gebeurde vanaf een drijvend platform voor de Noorse kust. Shell laat weten te kijken of de technologie van Makani binnen zijn divisie New Energies verder kan worden ontwikkeld.

Makani werd in 2006 opgericht en werd in 2012 overgenomen door Alphabet. Dat schaarde het bedrijf onder de paraplu van onderdeel X, waar verschillende experimenten worden gestald. Vorig jaar werd het bedrijf op eigen benen gezet.