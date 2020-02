Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - Bij de handelsupdate van bouwer BAM zal, net als bij branchegenoten, de blik gericht zijn op de impact van de stikstof en de PFAS-problemen. Deze week verraste de onderneming met het aanstaande vertrek van topman Rob van Wingerden. Hij zal de cijfers over 2019 vrijdag nog wel toelichten.

Nadat vorig jaar het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig werd verklaard, zorgde dat er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden. In sommige gevallen ging er in zijn geheel een streep doorheen. PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd. De vraag is in hoeverre BAM door de beperkingen is geraakt.

Eerder waarschuwde VolkerWessels dat overheidsmaatregelen rondom stikstof en PFAS niet voldoende zijn om bouwprojecten aan de gang te krijgen. Ook Van Wingerden liet zich eerder kritisch uit over de kabinetsmaatregelen.

Tegenvallers

Verder kampt BAM met tegenvallers op Duitse projecten. BAM kwam halverwege vorig jaar met een winstwaarschuwing. Er werden tientallen miljoenen euro's apart gezet omdat het onzeker is of en wanneer BAM bij enkele projecten alle kosten vergoed krijgt. Ook in het Midden-Oosten loopt een BAM-project niet naar wens.

Volgens de bouwer is in "goed overleg" besloten dat Van Wingerden niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. De topman gaf eerder aan daarvoor wel beschikbaar te zijn. De huidige termijn van Van Wingerden loopt in april af.

Al met al denken analisten in doorsnee dat BAM het boekjaar zal hebben afgesloten met een omzet van ruim 7,3 miljard euro. Dat is meer dan de 7,2 miljard euro een jaar eerder. De operationele winst komt naar verwachting uit op bijna circa 84 miljoen euro. Verder zal het orderboek iets minder gevuld zijn, aldus de marktvorsers.