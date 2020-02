Gepubliceerd op | Views: 1.287

AMSTERDAM (AFN) - De winst van Ajax is fors toegenomen dankzij de forse transfersommen die de voetbalclub heeft gekregen voor Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg. Daarmee lukte het de Amsterdammers om voor een flinke toename van de kosten, onder meer door hogere salarissen van spelers, te compenseren.

De Ligt vertrok afgelopen zomer voor zeker 75 miljoen euro naar Juventus en Dolberg ging voor 20,5 miljoen euro naar Nice. Ajax kocht zelf ook verschillende spelers, waaronder Edson Álvarez. Per saldo hield de club over het afgelopen halfjaar aan transfers 54 miljoen euro over. De winst na belastingen over de eerste helft van Ajax' gebroken boekjaar verdubbelde op jaarbasis ruimschoots naar 53 miljoen euro.

Ajax zag zijn totale opbrengsten eveneens oplopen, met ruim 6 miljoen euro tot meer dan 110 miljoen euro. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland haalde meer geld binnen uit de verkoop van merchandise als shirtjes. Ook de zogeheten tv-inkomsten, het winnen van de Johan Cruijff Schaal en een stijging van het aantal verkochte seizoenkaarten deden een duit in het zakje. De bedrijfslasten zijn met meer dan 16 miljoen euro gestegen naar dik 93 miljoen euro.