Chinese verkoop Adidas gekelderd door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 326 | Onderwerpen: China

HERZOGENAURACH (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse sportartikelenproducent Adidas heeft in China veel last van de problemen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Veel winkels zijn gesloten en winkels die wel open zijn, krijgen veel minder klanten over de vloer. De verkoop in China is sinds het Chinees Nieuwjaar met 85 procent gekelderd.

Adidas ziet ook zwakkere klantenaantallen in Japan en Zuid-Korea. Het bedrijf is van plan bij de publicatie van de jaarcijfers in maart met meer details te komen over de impact van het coronavirus op de resultaten.