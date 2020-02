'Resultaten Fugro grotendeels conform verwachting'

Tjonge, jonge...dan zit je toch wel ernstig in de put als je 6 zulke reacties neerzet. Ik zal niet ontkennen dat er een kans is op een flinke terugval, maar zo dramatisch als jij het voorstelt zal het niet zijn. De wereld is totaal anders dan in 1929. Maar wees eens eerlijk; heb je nu je volledige vermogen ingezet op een shortpositie, want met 100% garantie kun je dan wel eens heel rijk worden.