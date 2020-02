Gepubliceerd op | Views: 791 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten van verzekeraar ASR lieten een gemengd beeld zien. Dat concluderen analisten van Citi in een reactie op de jaarcijfers. Het aangekondigde aandeleninkoopprogramma werd daarbij als positief bestempeld.

De vraag is volgens Citi wel of het terugkoopprogramma duurzaam is, gelet op het feit dat ASR zijn doelen wat betreft kapitaalopbouw verlaagde. Ook hebben de analisten vragen over de impact die de terugkoop van 75 miljoen euro aan eigen aandelen heeft op de pijplijn van de onderneming wat betreft fusies en overnames.

ING meldde dat ASR heeft voldaan aan de verwachtingen en zei neutraal te zijn over het handelsbericht van de verzekeraar. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 44 euro. Het aandeel ASR noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur 0,7 procent lager op 36,94 euro.