Qatar Airways vergroot belang in IAG verder

Onderwerpen: luchtvaart, Midden-Oosten

LONDEN (AFN/RTR) - Qatar Airways vergroot zijn belang in het Britse luchtvaartconcern IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia. Het belang gaat van 21,4 naar 25,1 procent. Volgens Qatar Airways is de investering tot dusver zeer succesvol geweest en wordt de strategie van het bedrijf gesteund.

De vergroting van het belang moet deze steun onderstrepen, aldus een verklaring van topman Akbar Al Baker van Qatar Airways. Op basis van de slotkoers van IAG op dinsdag zou met die uitbreiding een bedrag zijn gemoeid van 465 miljoen pond. Qatar Airways nam in 2015 een belang van 10 procent in IAG en dat geleidelijk heeft uitgebreid. Qatar Airways bezit ook belangen in onder meer China Southern en Cathay Pacific.