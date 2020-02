Aedifica rekent op hogere winst

Gepubliceerd op | Views: 286

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedinvesteerder Aedifica heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar fors hogere huurinkomsten behaald. Die stegen in de meetperiode tot 31 december met 42 procent tot 72 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde daarbij vooral van overnames. De resultaten waren voor de Belgische onderneming reden om de winstverwachting voor het hele jaar op te schroeven.

Aedifica heeft sinds 1 juli vorig jaar zijn positie in zorgvastgoed in Europa verder verstevigd. De internationale expansie van de groep zette zich onverminderd voort door de talrijke acquisities en opleveringen die de voorbije maanden plaatsvonden. De vastgoedportefeuille stond eind december op 2,6 miljard euro, een toename met meer dan 315 miljoen euro ten opzichte van eind juni vorig jaar.

Aedifica heeft inmiddels een internationale portefeuille van ruim 290 bezittingen, verspreid over België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn sinds januari dit jaar Zweden en Finland bijgekomen door de overname van Hoivatilat. Sinds eind januari heeft Aedifica 98 procent van de aandelen van de Finnen in handen. De uitrookprocedure voor de resterende aandelen in inmiddels gestart.

Voor heel het jaar rekent Aedifica op 163 miljoen euro aan huurinkomsten. Dat zal zorgen voor een operationeel resultaat (EPRA) van 97 miljoen euro.