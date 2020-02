Japanse beurs toont herstel

Niet te vergeten dat China nu subsidies uitdeelt voor auto aankopen. Blijkbaar is er toch geen einde aan de kracht van het communisme. Als we hier en in Amerika ook eens helikoptergeld beginnen te strooien , dan kunnen de beurzen nog veel verder omhoog. De kracht van de FED en de ECB is nog lang niet uitgewerkt, wat de doemdenkers ook mogen beweren