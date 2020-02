T-Mobile passeert VodafoneZiggo op mobiele-telefoonmarkt

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: telecommunicatie

DEN HAAG (ANP) - Telecomprovider T-Mobile Nederland heeft vorig jaar meer nieuwe mobiele klanten verworven. Daarnaast kreeg het concern er zo'n 1,3 miljoen klanten bij dankzij de overname van de Nederlandse tak van branchegenoot Tele2. Daarmee haalt T-Mobile concurrent VodafoneZiggo in en komt het op de tweede plek te staan na marktleider KPN qua aantal klanten dat mobiel belt.

T-Mobile telde eind december samen met Tele2, dat in het begin van 2019 ingelijfd werd, dik 5,6 miljoen mobiele klanten. Ter vergelijking, VodafoneZiggo had eind vorig jaar afgerond 5 miljoen mobiele klanten. Het aantal mobiele klanten bij T-Mobile steeg in 2019 op eigen kracht met 311.000. De omzet uit mobiele diensten stuwde de totale opbrengsten tot 1,9 miljard euro, een groei van 2 procent.

Het aantal klanten bij T-Mobile met een abonnement voor vaste telefonie en thuisinternet steeg tot 619.000. In het vierde kwartaal profiteerde het telecombedrijf van veel vraag naar zijn nieuwe combi-abonnement, dat klanten die mobiele telefonie en thuisinternet afnemen voordeel biedt. Daarmee wil T-Mobile meer klanten in die tak winnen. Het concern hoopt om in 2023 minimaal 1 miljoen mensen met een telefoon- of internetaansluiting thuis te hebben.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dikte aan tot 502 miljoen euro. Dat is een toename van 19 procent ten opzichte van 2018. T-Mobile noemt onder meer de kostenbesparingen uit de overname van Tele2 als reden voor de betere winstgevendheid.