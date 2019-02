'Elbers blijft aan als topman van KLM'

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - President-directeur Pieter Elbers van KLM mag aanblijven. Dat heeft het bestuur van Air France-KLM besloten, bevestigen bronnen aan de NOS. Het voornemen is om Elbers' termijn in april te verlengen.

Topman Ben Smith van Air France-KLM, die het luchtvaartconcern sinds augustus leidt, wil meer eenheid smeden tussen KLM en het Franse moederbedrijf. Daarom wil hij dat iemand uit het bestuur van de moedermaatschappij zitting neemt in de raad van commissarissen van KLM. Er waren geruchten dat Elbers dit proces belemmerde en daarmee zijn positie aan het wankelen bracht.

Onduidelijk is nu of deze bestuurlijke verandering wordt doorgezet en of er nog andere voorwaarden zijn gesteld aan de verlenging van Elbers' termijn. Volgens bronnen zit namelijk ,,the devil in the detail". Een van de bronnen vraagt zich af ,,welke prijs KLM hiervoor moet betalen".

De VNC, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, laat in een verklaring weten uit ,,uit welingelichte kringen in Parijs'' te hebben vernomen dat Elbers een nieuwe termijn krijgt. De organisatie is blij dat er ,,een einde komt aan een zeer onrustige periode binnen het bedrijf, waarbij het personeel van KLM zich grote zorgen maakte''.