May opnieuw naar Brussel voor brexitoverleg

Kansloze missie omdat May weer met lege handen naar Brussel afreist dus ze heeft de EU wederom niets te bieden en ten tweede heeft ze pas om 18:30 uur een afspraak met Juncker.

Dat is natuurlijk een tijdstip dat Juncker helemaal niet meer recht op z'n benen kan staan van de drank en iedereen omhelst en aflebberd, dus van overleg zal wel niet veel terecht komen ! Maar gezellig zal het wel worden met "dancing Queen" May en "drankorgel" Juncker.