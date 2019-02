'Meer winst ASR ondanks lastige markt'

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - ASR heeft afgelopen jaar een hoger operationeel resultaat in de boeken gezet dan in 2017, ondanks de lastige omstandigheden op de financiële markten. Dit blijkt uit de consensus van analistenschattingen die de verzekeraar op zijn eigen website heeft geplaatst. ASR opent woensdag voorbeurs de boeken.

Volgens de kenners krikte de verzekeringsmaatschappij vorig jaar in doorsnee de operationele winst op tot 740 miljoen euro, vergeleken met 729 miljoen euro een jaar eerder. De winstgevendheid liep wel terug in 2018: het operationele rendement op eigen vermogen daalde van 15,6 procent in 2017 tot 13,9 procent, ramen de marktvorsers. Dit is nog wel binnen de bandbreedte waar de financiële instelling zelf naar streeft, tussen de 12 procent en 14 procent. Een consensus over het nettoresultaat werd niet verstrekt.

ASR deed in 2018 vooral goede zaken met levensverzekeringen, deze tak haalde een operationele winst van 657 miljoen. Dat is 24 miljoen euro meer dan in 2017, schatten de marktvorsers. Het operationele resultaat bij het schadeonderdeel kwam uit op 144 miljoen euro, tegen 172 miljoen een jaar daarvoor. De premies voor beide divisies gingen wel omhoog in de verslagperiode, zo denken de analisten.

Overname

De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese norm (Solvency II) zou uitkomen op 195 procent. Dat is een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van de eerste helft van 2018.

Beleggers zullen verder alert zijn op geluiden rondom de overnameplannen van ASR. De verzekeraar was vorig jaar tamelijk actief op het overnamefront. ASR rondde de overname van Generali Nederland af en slokte de kleinere verzekeraar Loyalis op. Verschillende malen werd de interesse uitgesproken in verzekeraar Vivat, momenteel nog in handen van het Chinese conglomeraat Anbang. Enige updates over Vivat en de overnamestrategie in het algemeen zullen nauwgezet gevolgd worden.