Blik op voorspelbaarheid bij RELX

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - Bij de cijfers van RELX zullen de ogen donderdag met name gericht zijn op de zogeheten voorspelbaarheid van de prestaties van de informatieleverancier en data- en analysebedrijf. Het bedrijf mikt doorgaans op het ideaalplaatje van een omzetgroei van circa 4 procent en een stijging van de operationele winst van circa 6 procent.

Door de recente wijzigingen van de duale structuur van de onderneming worden de cijfers van het concern louter in ponden gemeld. Het is voor het eerst dat RELX als op papier volledig Brits bedrijf de jaarresultaten presenteert. Valuta-effecten spelen mogelijk een nadrukkelijkere rol in de cijfers.

Analisten gepolst door persbureau Bloomberg rekenen op een omzet van gemiddeld 7,5 miljard pond. Daarmee is de groei met 2 procent minder dan het ijkpunt van RELX. De operationele winst van het concern zal naar verwachting uitkomen op 2,4 miljard pond. Het bedrijfsresultaat zal met bijna 2,7 miljard pond bijna 4 procent zijn gestegen.

Overnames

RELX trok het voorbije jaar het nodige uit de kast voor overnames. Begin 2018 werd het Amerikaanse ThreatMetrix overgenomen voor een bedrag van omgerekend 660 miljoen euro. Alleen al door die deal ligt het totale bedrag dat werd uitgetrokken voor acquisities hoger dan het gemiddelde van de voorbije jaren, van circa 300 miljoen tot 400 miljoen euro. In 2017 deed RELX het relatief rustig aan op het overnamefront, toen trok het voor 140 miljoen euro de portemonnee voor overnames.

De publicatie van de halfjaarresultaten in juli vorig jaar waren volgens kenners weinig verrassend. Het bedrijf zei destijds zelf voor dit jaar te rekenen op een hogere omzet en meer winst. Percentages werden daarbij niet genoemd.