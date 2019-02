'Positie Elbers en KLM vraagstuk bij AF-KLM'

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Bij de presentatie van de jaarcijfers van Air France-KLM zal de aandacht vooral uitgaan naar de ontwikkelingen in de top van het luchtvaartbedrijf. Wat is de positie van KLM-baas Pieter Elbers en hoe is de verhouding tussen het Franse Air France en het Nederlandse KLM in het algemeen?

Onduidelijkheden zijn er nog volop. Volgens de Franse krant La Tribune is er een compromis bereikt en kan Elbers mogelijk aanblijven als president-directeur van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Het luchtvaartconcern geeft geen commentaar en andere media benadrukken dat er nog geen deal is.

Elbers wordt naar verluidt gezien als een lastige sta-in-de-weg bij de plannen van topman Ben Smith. Die zou van KLM meer een holding onder de vlag van Air France-KLM willen maken, in plaats van een maatschappij die onder Elbers de nodige vrijheden geniet. Zo wist de KLM-baas eerder met succes de kaspositie van KLM te behouden. Ook plannen voor verdere centralisatie van diensten naar Parijs wist Elbers te tackelen.

Verwachting

Air France-KLM zal naar verwachting vorig jaar weer zwarte cijfers hebben geschreven na het verlies van een jaar eerder. Daarbij zal het concern de omzet hebben opgevoerd. Dat is althans de verwachting van analisten die de luchtvaartgroep zelf heeft gepolst.

De winst zal dit jaar naar verwachting uitkomen rond de 626 miljoen euro, tegen een verlies van 274 miljoen euro een jaar eerder. Verder zal de luchtvaartcombinatie een omzet in de boeken zetten van 26,5 miljard euro, tegen 25,8 miljard euro een jaar eerder. Air France-KLM zei eerder rekening te houden met een fors hogere brandstofrekening. De passagiersgroei zal iets minder zijn dan een jaar eerder.