America Today in zee met Nedap

AMSTERDAM (AFN) - Winkelketen America Today heeft een overeenkomst gesloten met Nedap. Het winkelbedrijf gaat in zijn 69 winkels in de Benelux gebruik maken van de !D Cloud RFID software van het beursgenoteerde fonds. Eerder was er al een succesvolle proef met de toepassing in drie winkels.

De software moet America Today helpen met het beheer van de voorraden en daarmee productbeschikbaarheid te garanderen. De uitrol staat gepland voor de tweede helft van 2019. Financiële details over de deal werden niet gemeld.