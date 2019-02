Gepubliceerd op | Views: 2.118

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met een klein verlies te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk zonder grote koersuitslagen beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar de nieuwe ronde van handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Washington worden gehouden.

Op het Damrak zullen luchtvaartcombinatie Air France-KLM en bierbrouwer Heineken mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Société Générale verhoogden de aanbeveling voor Air France-KLM en AlphaValue werd positiever over Heineken. Credit Suisse verlaagde daarnaast het advies voor speciaalchemiebedrijf DSM.

Kendrion kwam met cijfers. De leverancier van elektromagnetische componenten had vorig jaar veel last van tegenvallende verkoopcijfers bij autofabrikanten zag daardoor de omzet dalen. Ook de winst liep terug. Kendrion houdt wel vast aan zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn.

Intertrust

Ook Intertrust staat in de schijnwerpers. Paul Singer, oprichter van de Amerikaanse activistische investeerder Elliott Management, heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 6,10 procent in de financieel dienstverlener, zo blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Logistiek vastgoedfonds WDP bouwt een zogeheten warehouse voor autobandenproducent Pirelli in het Roemeense Slatina. Het investeringsbedrag is circa 40 miljoen euro. Het in Brussel genoteerde biotechnologiebedrijf MDxHealth krijgt een nieuwe topman. Michael K. McGarrity neemt het roer over van Jan Groen.

Delta Air Lines

Het Amerikaanse Delta Air Lines en het Britse easyJet zouden een kapitaalinjectie van 400 miljoen in het noodlijdende Alitalia overwegen. Dat meldden bronnen rond de onderhandelingen, die mogelijk deze maand nog tot een akkoord leiden. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging in 2017 bijna failliet en wordt sindsdien door de overheid overeind gehouden.

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index sloot nagenoeg vlak op 539,63 punten en de MidKap won 0,7 procent tot 748,75 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt bleef ongewijzigd. Parijs won 0,3 procent en Londen leverde 0,3 procent in. Wall Street was gesloten vanwege President's Day.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1312 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 55,96 dollar. Brent daalde een fractie in prijs tot 66,48 dollar per vat.