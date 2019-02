Rente kostenpost voor investeerder DSCO

Gepubliceerd op | Views: 404 | Onderwerpen: rente

AMSTERDAM (AFN) - Dutch Star Companies One (DSCO) heeft 2018 afgesloten met een verlies na belastingen van ruim 190.000 euro. Er werd geen omzet behaald en ook had het bedrijf geen operationele kosten. Het tekort werd volgens het bedrijf veroorzaakt door een rentelast vanwege grote commerciële stortingen, zo meldde het bedrijf in een handelsupdate.

DSCO, dat bij de beursgang begin 2018 ruim 55 miljoen euro ophaalde, zag zijn banksaldo door het tekort iets dalen. Het bedrijf is nog altijd van plan om binnen twee jaar een aanzienlijk belang te nemen in een onderneming. In de update meldde DSCO dat er nog altijd geen definitieve keuze is gemaakt.

Het bedrijf waar DSCO een belang in wil nemen moet goed zijn voor een bedrijfsresultaat van 25 miljoen euro tot 75 miljoen euro. Het bedrijf moet daarbij een leidende speler zijn in de industrie waarin deze actief is, met een ervaren management. Het kan gaan om familiebedrijven, een onderdeel van een onderneming of een belang dat wordt afgestoten door private equity.

Stemming

Verder moet het doelwit een sterke concurrentiepositie hebben, actief in de industrie, landbouw of maritieme sector of in de groothandel, logistiek of 'slimme productie'. Tenslotte moet het gaan om een financieel goed presterend bedrijf en niet om een onderneming die geherstructureerd moet worden of drastisch van strategie moet veranderen.

Uiteindelijk is het aan aandeelhouders om in te stemmen met een transactie.