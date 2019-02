Activist Singer meldt belang in Intertrust

Gepubliceerd op | Views: 473

AMSTERDAM (AFN) - Paul Singer heeft een belang in financieel dienstverlener Intertrust aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bleek dinsdag.

Miljardair en hedgefondsmanager Singer is oprichter van de Amerikaanse activistische investeerder Elliott Management. Singer heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 6,10 procent in Intertrust, zo komt naar voren uit de melding bij de toezichthouder. Eerdere meldingen van Singer in het op de Amsterdamse beurs genoteerde Intertrust zijn niet bekend in de registers van de toezichthouder.