WDP bouwt voor Pirelli in Roemenië

WOLVERTEM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP bouwt een zogeheten warehouse voor autobandenproducent Pirelli in het Roemeense Slatina. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Het investeringsbedrag is circa 40 miljoen euro.

Het nieuwbouwmagazijn heeft een oppervlakte van ruim 60.000 vierkante meter en is een uitbreiding van de bestaande productielocatie van de Italiaanse onderneming in Roemenië. Na realisatie, verwacht in het derde kwartaal van 2020, zal Pirelli het nieuwe logistieke gebouw huren voor een periode van vijftien jaar.