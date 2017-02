Fors meer olie in Iraakse bodem dan gedacht

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: energie

BAGDAD (AFN/BLOOMBERG) - De olievoorraden van Irak zijn fors groter dan eerder werd gedacht. Volgens de Iraakse olieminister blijkt uit nieuwe schattingen dat de voorraden 153 miljard vaten (van 159 liter) bevatten, 10 miljard meer dan tot dusver werd aangenomen.

De nieuwe schattingen zijn gebaseerd op proefboringen die werden gedaan in zeven olievelden in het midden en zuiden van Irak. Het land gaat nu aan oliekartel OPEC vragen deze nieuwe ramingen te verwerken in zijn officiële cijfers. Naar verwachting van de olieminister zal in de komende jaren blijken dat de olievoorraden van Irak zelfs nog groter zijn.