Netflix overtreft verwachtingen met meer dan 200 miljoen abonnees

Helemaal eens met R0ME0....koers 100% gestegen bij minder winst en gaat maar door. Dit kan niet goed gaan. Als je snel rijk wilt worden is een bedrijf op de beurs brengen meest snelle manier, want hoe lager de winst des te hoger de bedrijfswaarde. Ik bedoel, als ik een bedrijf heb in welk sector dan ook waarbij de winst flink is afgenomen en de toekomstperspectief moeilijk in te schatten is vanwege de moordende concurrentie op de horizon, kan ik me niet voorstellen dat de waarde van mijn bedrijf met meer dan 100% gaat stijgen.

Je bedrijf op de beurs brengen en achterover leunen en het mooiste zou zijn om ieder jaar steeds minder winst te maken omdat men gaat denken dat er ruimte is voor verbetering.