Netflix overtreft verwachtingen met meer dan 200 miljoen abonnees

LOS GATOS (ANP) - Streamingplatform Netflix heeft er in de laatste drie maanden van vorig jaar 8,5 miljoen nieuwe abonnees bij gekregen. Daarmee overtrof het entertainmentbedrijf de eigen verwachtingen ruimschoots en kijken nu wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen Netflix.

Netflix ging eerder dit jaar nog uit van een aanwas van 6 miljoen nieuwe abonnees in het vierde kwartaal. Maar terwijl buitenshuis steeds minder mogelijkheden voor vertier overbleven door wereldwijd aangescherpte lockdownmaatregelen, zochten steeds meer mensen hun toevlucht tot dramaseries als The Crown en The Queen's Gambit.

De groei van Netflix was niettemin minder sterk dan in het voorjaar, toen het aantal abonnees ten tijde van de eerste coronagolf met ruim 27 procent toenam ten opzichte van een jaar eerder. Nu is dat 'slechts' een kleine 22 procent. In de eerste drie maanden van 2021 zal dat groeitempo zijn afgezwakt naar 14 procent, verwacht het bedrijf zelf.

Door de komst van nieuwe Netflix-kijkers steeg de omzet in het voorbije kwartaal met net geen 22 procent tot 6,6 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 542 miljoen dollar, wat iets minder is dan een jaar eerder.