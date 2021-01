KPN start zes rechtszaken vanwege inbreuk op patenten

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Telecomprovider KPN begint zes rechtszaken vanwege het zonder toestemming gebruiken van KPN-technologie voor smartphones en andere draadloze apparaten. KPN spant de rechtszaken aan tegen smartphone- en elektronicamakers Xiaomi, Coolpad, BLU Products, Bullitt Group, Acer en u-blox. Volgens KPN schenden de bedrijven zeker twee KPN-octrooien.

KPN wil een financiële vergoeding, waarvan het bedrag in een rechtszaak bepaald moet worden. Ook wil het een gerechtelijk bevel dat verder gebruik van de technologie een halt toeroept. Dat blijkt uit stukken ingediend bij een Amerikaanse rechtbank in Wilmington, Delaware.

De patenten maakten al deel uit van rechtszaken die KPN aanspande tegen Samsung in 2014 en 2015 in een rechtbank in Texas. Samsung schikte destijds en sloot een licentieovereenkomst af met KPN.

Een ander patent heeft betrekking op methoden en apparaten voor het verzenden van gegevens waarbij fouten kunnen worden opgespoord. Dit patent maakte al deel uit van 11 rechtszaken uit 2017, blijkt uit de klacht van KPN tegen Xiaomi. Drie van deze zaken - tegen LG, HTC en Sierra Wireless - dienen in april. KPN beschuldigt Xiaomi er ook van een patent te gebruiken voor een computer die op afstand andere apparaten kan besturen.

Volgens KPN hebben eerdere pogingen om licenties af te sluiten met de bedrijven voor het gebruik van de technologieën niets opgeleverd.