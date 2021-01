Wall Street eindigt licht hoger na overhoring Yellen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten geëindigd. Beleggers hadden aandacht voor opmerkingen over ruimere steunmaatregelen van de aankomende Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Zij zei ook een harde lijn tegen marktverstoring door China voor te staan. Technologie-aandelen waren wederom erg in trek.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,4 procent hoger op 30.930,52 punten. De S&P 500 klom 0,8 procent tot 3798,91 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 13.197,18 punten.

Yellen gaf tegenover de Senaat, die formeel nog moet instemmen met haar benoeming, te kennen dat forse extra overheidsuitgaven hard nodig zijn om de coronacrisis te bestrijden. Het beperken van de Amerikaanse staatsschuld is volgens haar van minder belang, gezien de lage rentes op staatsschulden van de VS.

Goldman Sachs verliest, General Motors wint

Beleggers kregen na een extra lang weekend - beurzen waren maandag dicht wegens Martin Luther King Day - kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken te verwerken. Goldman Sachs verloor 2,3 procent, ondanks dat de winst meer dan verdubbelde in het slotkwartaal van 2020. Bank of America gaf 0,7 procent prijs. De financieel dienstverlener rapporteerde een lagere winst, maar topman Brian Moynihan zag tegelijkertijd tekenen van herstel, bijvoorbeeld in toegenomen consumentenbestedingen.

General Motors (GM) schoot bijna 10 procent omhoog na de bekendmaking dat het Amerikaanse autoconcern samen met Microsoft extra investeert in een start-up voor zelfrijdende auto's. Dit bedrijf, Cruise, is al voor het grootste deel in handen van GM.

Ook het fusiebedrijf Stellantis ging bij zijn debuut in New York hard omhoog. Het gecombineerde bedrijf van automakers Fiat Chrysler en Peugeot won net geen 11 procent.

De euro was 1.2126 dollar waard, tegenover 1,2120 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 53,01 dollar. Brentolie klom 2 procent in prijs tot 55,86 dollar per vat.