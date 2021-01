Maleisië vecht Europees palmoliebeleid aan bij WTO

quote: Just lucky schreef op 19 januari 2021 21:23:

Beetje laat, maar goed dat het verboden wordt. Als je over Maleisia of Sumatra heen vliegt, dan weet je genoeg.

Klopt wel, maar Europa ziet er veel erger uit. Dus omdat ze daar nog een beetje ongerepte natuur hebben en die van ons al naar de klote is door industriële agrarisch conglomeraten mogen zij geen grondstoffen leveren. Wat dacht jij wat die hele biomassa doet met de laatste beetje bos in NL? En het laatste beetje oerbos in oost Europa en de Baltische staten? Over 10 jaar roept men vroom dat CO2 bespaart is, maar alles is weg. En dat helemaal volgens.de regels.