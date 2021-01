Patstelling in cao-overleg supermarkten duurt voort

UTRECHT (ANP) - De patstelling tussen vakbonden en werkgevers in het overleg over een nieuwe supermarkt-cao duurt voor. Volgens FNV zullen er na de huidige coronalockdown nieuwe acties volgen als de supermarktbazen geen gehoor blijven geven aan de eisen van de bonden.

Eind vorig jaar was FNV al begonnen met actievoeren. Medewerkers van een distributiecentrum voor Dekamarkt en Dirk van de Broek in Velsen legden toen het werk neer. Maar na de aankondiging van de lockdown schortte FNV de acties tijdelijk op. Van de werkgevers kwam later ook een uitnodiging om weer te gaan praten.

"De uitnodiging bleek een lege huls. Ze bieden minder dan de helft van wat we vragen", zegt FNV-bestuurder Mari Martens. Hij ergert zich eraan dat de supers door de coronalockdown enorme omzetten en winsten binnenhalen, maar toch niet willen instemmen met zijn looneis van 5 procent. Ook willen de supers in de nieuwe cao af van de toeslag voor werken op zondag.

Eind deze maand staat er nog een ontmoeting gepland met de werkgevers. Maar Martens verwacht daar niet veel van. "Ik ga ervan uit dat we echt actie moeten voeren voordat deze werkgevers hun mensen gaan waarderen."

De twee te onderhandelen cao’s in de supermarktbranche gelden voor 300.000 medewerkers. Het gaat zowel om winkelpersoneel als medewerkers van distributiecentra. Er zitten ook heel veel jongeren bij die voor hun bijbaan in de supermarkt werken.