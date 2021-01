Klachteninstituut Kifid blijft bezig met woekerpoliszaken

Wat een toeval dat dit bericht verschijnt op het moment dat de 2de kamer discussieert over de toeslagenaffaire. Niet dat die 1 op 1 te vergelijken zijn , maar er zijn wel veel overeenkomsten. Ik heb hier zelf ook mee te maken. Van de 10.000 gulden ging 2100 gulden naar ???????, waarschijnlijk provisie voor de tussenpersoon. Ik heb opgezocht in de tabellen van het CBS dat dat toen destijds een maandsalaris was. Het KIFID zegt nu in zijn uitspraken , tja dat was niet expliciet verboden dus het mocht. Bij mij thuis heet dit diefstal. Ik ben ook benieuwd of er ook onderzocht word of diegene die geklaagd hebben of die tevreden zijn met de uitspraak. Ik denk het niet. Wie wel eens de moeite heeft genomen om die uitspraken te lezen zal na 5 min gedesillusioneerd afgehaakt zijn . Het is niet te lezen. Zelfs door de wol geverfde juristen hebben hier moeite mee. Waarom doet het KIFID dit. Rookgordijnen optrekken dat is het doel.

De politiek heeft zich er ook niet mee bemoeid. De bekende weg werd bewandeld door te zeggen laat de sector het zelf oplossen. Vandaar een KIFID betaald door de banken en verzekeraars. Ofwel slager keur je eigen vlees. Het is toch Godgeklaagd dat dit mogelijk is in een beschaaft land als Nederland.