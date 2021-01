'Miljarden euro's naar Frankrijk door brexit'

Het klopt wel. In vermogensbeheer wordt momenteel veel overgeheveld van de UK naar Europese landen die nog wel lid zijn van de EU. Interactive Brokers is daar bijvoorbeeld druk mee op dit moment. Alle posities en gelden van EU klanten worden overgeheveld naar de holding in Ierland. Vermogensbeheer en order-executie lenen zich goed voor overzetting, met name omdat Britse banken hun 'passporting' rechten hebben verloren voor wat de handel in de EU aangaat. V.w.b. vele andere zaken heeft London natuurlijk nog steeds een zeer sterke positie als financieel centrum en dat zal ook zeker zo blijven. De aantrekkingskracht van London is in mijn ogen ook de reden dat Shell en Unilever, naast zeer lage belastingtarieven, liever met hun hoofdkantoor in de UK zitten dan in Nederland (wat helaas slecht uitpakt voor ons).Wat deze Franse meneer zegt klinkt in ieder geval heel logisch. Sommigen hier horen dat liever niet omdat ze alleen data opnemen die een vooraf vaststaande gedachte bevestigen, in plaats van dat data die de theorie weerspreken leiden tot een aanpassing van de eerder gevormde gedachte. Een omgekeerde en dus gemankeerde vorm van waarheidsvinding waar ieder mens helaas ontvankelijk voor is. Dit zien we bijvoorbeeld ook veel terug in het corona-debat en in een aantal andere heikele kwesties. Al met al jammer voor Europa want met de UK waren we sterker, jammer ook voor de UK want in Europa waren ook zij sterker!