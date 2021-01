Beurzen New York opgetogen richting beëdiging Joe Biden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn daags voor de inauguratie van president-elect Joe Biden met winsten aan de handelsdag begonnen. Het aantreden van de Democraat wordt over het algemeen gezien als gunstig voor de markten, omdat zijn partij snelle en grootscheepse economische steunmaatregelen voorstaat. Diezelfde lijn zal de beoogde nieuwe minister van Financiën Janet Yellen volgen in haar verhoor voor de Senaat, dat door beleggers met belangstelling zal worden gevolgd.

De Dow-Jonesindex begon dinsdag 0,4 procent hoger op 30.918 punten. De S&P 500 klom 0,7 procent tot 3793 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 13.101 punten.

Beleggers keren terug van een lang weekend, aangezien de beurzen maandag gesloten bleven wegens Martin Luther King Day. Eerder werd al bekend dat Yellen voor de Senaat zal pleiten voor "groots" optreden van de Amerikaanse overheid bij het verzachten van de economische pijn van de coronacrisis.

Handelsberichten

Een keur aan bedrijven kwam met handelsberichten. Zakenbank Goldman Sachs meldde over het afgelopen kwartaal een nettowinst die meer dan verdubbeld was, geholpen door sterk gestegen commissies voor hulp bij fusies, beursgangen en effectenhandel. Het aandeel steeg 1,3 procent.

Branchegenoot Bank of America noteerde vrijwel vlak. De financieel dienstverlener rapporteerde een lagere winst, maar topman Brian Moynihan zag tegelijkertijd tekenen van herstel, bijvoorbeeld toegenomen consumentenbestedingen.

Microsoft (plus 0,6 procent) en General Motors kondigden aan samen te investeren in autonoom rijdende auto's. Beleggers beloonden het nieuws met een plus van bijna 7 procent voor de Amerikaanse autofabrikant.

Cruiseconcern Royal Caribbean bereikte een akkoord over de verkoop van zijn merk Azamara aan investeringsmaatschappij Sycamore Partners. Het aandeel van de door de coronacrisis geplaagde reisonderneming won 2,1 procent.