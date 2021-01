Winst zakenbank Goldman Sachs schiet omhoog

NEW YORK (ANP) - De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft afgelopen kwartaal de winst enorm sterk zien stijgen, ondanks de coronacrisis. Het bedrijf deed goede zaken met het begeleiden van grote beursgangen op Wall Street en het adviseren bij fusies en overnames. Ook met de handel in aandelen en obligaties werd meer geld verdiend, geholpen door de stijgende beurskoersen.

De nettowinst bedroeg bijna 4,4 miljard dollar, een stijging van 153 procent vergeleken met een jaar eerder. De baten stegen met 18 procent naar meer dan 11,7 miljard dollar.

Goldman Sachs wist bijvoorbeeld te profiteren van de miljardenbeursgangen in New York van maaltijdbezorger DoorDash en woningverhuurplatform Airbnb. Verder waren er verschillende mega-overnames in onder meer de chipsector, waar de bank advies bij gaf en commissies voor ontving. Daarnaast werden de kosten verlaagd. De winst viel veel hoger uit dan analisten hadden voorspeld.

Over heel 2020 werd door Goldman Sachs een winst geboekt van 8,9 miljard dollar, een toename van 13 procent. De omzet nam met 22 procent toe tot bijna 44,6 miljard dollar, het hoogste niveau in elf jaar.