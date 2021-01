Honderden KLM'ers voorlopig boventallig verklaard

quote: Roels schreef op 19 januari 2021 14:27:

[...]



Draai het eens om, market cap is nu iets meer dan 2 miljard. Een bedrag dat ze ongeveer per kwartaal verbranden, zonder dat er echt zicht is op een flink herstel in 2021. Het eigen vermogen was q3 al 4 miljard negatief. Voor dat er weer gevlogen wordt komen daar nog wel wat miljarden bij.



Naar mijn idee is het bedrijf technisch gewoon failliet en wordt het door de overheden in leven gehouden. Leningen zullen denk ik dan ook omgezet worden in EV wat een gigantische verwatering veroorzaakt.

Ik speel even advocaat van de AFKLM duivel, want het is natuurlijk een flut bedrijf:Als we ervan uit gaan dat de staatsleningen straks een gift worden, dan ziet de balans er volgens mij zo uit op dit moment:7,6 miljard (zie eerdere berekening) - 4 miljard = 3,6 miljard netto kapitaal in het groen. Correctie op mijn eerdere berekening: dan is er nog 9 maanden burn-rate over (400 miljoen per maand). En tegen die tijd (oktober 2021) komt er echt wel weer wat geld binnen.Ik neem dan dus aan dat de staatsleningen een gift zijn/worden. Een andere mogelijkheid voor overleven zie ik namelijk niet. Mijn voorspelling: de overheden gaan de leningen kwijtschelden en omzetten in een gift aan AFKLM.Dus ik herhaal mijn vraag: waarom is een aandelen uitgifte dan nodig?Of draait het bedrijf zelfs in goede tijden verlies? Heb me daar niet in verdiept. Dan is het een ander verhaal natuurlijk.